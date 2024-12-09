بطلب من روسيا.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة مغلقة بشأن سوريا

وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي، عصر اليوم الإثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقالت المصادر، إنّ الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

واحتفل آلاف السوريين في مناطق مختلفة من البلاد وخارجها الأحد، بسقوط الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف شنّته الفصائل وانتهى بدخولها دمشق، ليُطوى بذلك نصف قرن من هيمنة عائلة الأسد على سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بشار الأسد غادر سوريا على متن طائرة ليل السبت.

من جهتها، نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر في الكرملين مساء الأحد، أن الأسد وعائلته موجودون في موسكو.