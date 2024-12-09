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كتائب القسام تستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين وتدمر 3 دبابات شرق مدينة رفح

01:52 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

حماس

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقوة راجلة مكونة من 7 جنود شرق مدينة رفح، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان صادر عن الحركة: "خلال كمين مركب أول أمس الجمعة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا 4 بقذائف الياسين 105 وقوة راجلة مكونة من 7 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة TBG وإيقاعهم بين قتيل وجريح"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "وفور تقدم قوة النجدة قام المجاهدون باستهداف جرافة D9 عسكرية بقذيفة تاندوم ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح".

كانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

حماس الجيش الإسرائيلي مدينة رفح فلسطين حركة حماس
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