حكومة الدبيبة في ليبيا تُعلن احترامها لإرادة الشعب السوري وتطلعه للحرية

وكالات

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية، على دعمها الثابت لنضال السوريين المشروع ضد الاستبداد، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى متابعة الوزارة بـ"اهتمام بالغ" التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية وما أفرزته من تغييرات مهمة على الساحة السياسية، معتبرة هذه المرحلة "تتويجًا لمسار كفاح طويل من أجل الكرامة والحرية".

وعبرت الوزارة عن أملها في أن تشكل هذه التطورات انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تلبي آمال السوريين وتحقق العدالة لجميع أبناء الوطن.

وشددت وزارة الخارجية الليبية على ضرورة ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، بما يكفل حماية حقوقهم ويعزز مسار المصالحة الوطنية العادلة التي لا تغفل تضحياتهم.

وأكدت أهمية تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار وطنهم، بما يُسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لسورية حرة وعادلة.

وجدد البيان انحياز ليبيا التام لمطالب الشعب السوري العادلة ووقوفها المبدئي مع ثورته ضد الطغيان، وأكد أن هذه المرحلة تمثل "فرصة لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، وبناء مستقبل آمن ومستقر لسوريا والمنطقة بأكملها".