البنتاجون: غارت أمريكية على أكثر من 75 هدفًا لتنظيم داعش في سوريا

وكالات

أعلن البنتاجون، اليوم الاثنين، أن طائراته أغارت على أكثر من 75 هدفا لتنظيم داعش في سوريا.

وأشارت إلى أن الهدف من الهجمات منع التنظيم من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا، وفقا للغد.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان، إن الغارات الجوية الدقيقة نفذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10، واستهدفت معسكرات وعناصر في التنظيم وسط سوريا.

وأوضح البيان أن الغارات استهدفت قياديين وعناصر ومعسكرات للتنظيم في إطار المهمة المستمرة لتعطيله وإضعافه وهزيمته.

وأوضح أن تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا ولا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وشددت سنتكوم في بيانها على أنها ستواصل، جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ عمليات تهدف إلى إضعاف القدرات العملانية لتنظيم داعش حتى خلال هذه الفترة الديناميكية في سوريا.

ونقل البيان عن قائد سنتكوم الجنرال مايكل كوريلا قوله: "ينبغي أن لا يكون هناك أي شك، لن نسمح لتنظيم داعش بأن يعيد تشكيل صفوفه أو الاستفادة من الوضع الحالي في سوريا".