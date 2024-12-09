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إيران: الأسد لم يطلب مساعدتنا للتصدي لهجوم المعارضة

12:21 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

عباس عراقجي

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يطلب أي مساعدة من طهران، رغم كونها أحد أبرز داعميه إلى جانب روسيا، للتصدي لهجوم الفصائل المعارضة الذي أدى إلى إسقاط نظامه.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، نقلتها "فرانس برس"، أعرب عراقجي عن "دهشته" من سرعة تطورات الأحداث وعجز الجيش السوري عن مواجهة الهجوم، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية "لم تطلب منا أبدًا دعمًا عسكريًا".

وأوضح عراقجي أن موقف إيران من الحكومة الجديدة في سوريا سيتحدد بناءً على "سلوكها".

وأشار وزير الخارجية إلى أن طهران أجرت محادثات مع عدة أطراف لضمان أمن سفارتها في دمشق، وحصلت على تطمينات بهذا الشأن.

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