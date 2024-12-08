خشية وقوعها بيد المعارضة.. إسرائيل تعتزم مواصلة استهداف مستودعات أسلحة بسوريا

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية خشية وقوعها بيد المعارضة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن إسرائيل استهدفت مقر الجمارك والمخابرات العسكرية في كفر سوسة بدمشق.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بسماع دوي انفجارات جديدة عند المربع الأمني في العاصمة السورية دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى اندلاع حرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية، فرض حظر تجوال في العاصمة دمشق.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها "تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق يبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الخامسة فجرا".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.