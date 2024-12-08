مسؤول أمريكي: نحن على اتصال مع كل المجموعات السورية

وكالات

قال مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع تركيا بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي طرف فتح جبهات قتال جديدة في سوريا وواشنطن تعمل على خفض التصعيد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن تعمل على سوريا جديدة بعيدا عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد وعلى انتقال سياسي يقوم على هيكل حكم مؤقت، موضحا أن سقوط الأسد حدث تاريخي بالغ الأهمية.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون كما حدث مع سقوط الأسد، لافتا إلى أن سقوط نظام الأسد يمثل لحظة تحقيق العدالة لضحايا هذا النظام وفرصة للشعب السوري.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن عددا من المسؤولين الأمريكيين سيزورون المنطقة خلال الأيام المقبلة لبحث الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع كل المجموعات السورية.

وأكد المسؤول الأمريكي، على ضرورة أن يخضع الأسد للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لمحاسبة الأسد عبر القنوات المناسبة.