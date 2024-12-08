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القيادة المركزية الأمريكية: قصفنا 75 هدفا لتنظيم داعش في وسط سوريا

10:43 م الأحد 08 ديسمبر 2024

البنتاجون

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وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم"، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إنها قصفت 75 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في وسط سوريا.

وأكدت القيادة المركزية، أنها لن تسمح لتنظيم الدولة بالاستفادة من الموقف الراهن في سوريا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن واشنطن مررت عبر تركيا مؤخرا رسائل للمعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن إحدى الرسائل طالبت الثوار بعدم السماح لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالمشاركة في هجومهم، لافتين إلى أن الثوار أكدوا لواشنطن أنهم لن يسمحوا بمشاركة تنظيم الدولة في تحركهم.

البنتاجون داعش سوريا تنظيم الدولة هروب بشار الأسد
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