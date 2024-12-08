قبل الإطاحة بالأسد.. ماذا طلبت الولايات المتحدة من الفصائل السورية؟

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إن واشنطن مررت عبر تركيا مؤخرا رسائل للمعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن إحدى الرسائل طالبت الثوار بعدم السماح لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالمشاركة في هجومهم، لافتين إلى أن الثوار أكدوا لواشنطن أنهم لن يسمحوا بمشاركة تنظيم الدولة في تحركهم.

وأعلنت القيادة المركزية "سنتكوم"، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، قصف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في وسط سوريا.

وأكدت القيادة المركزية، أنها لن تسمح لتنظيم الدولة بالاستفادة من الموقف الراهن في سوريا.