الجامعة العربية تدعو للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية

وكالات

دعت جامعة الدول العربية في بيان، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها.

تأتي دعوة الجامعة العربية، بعدما أعلنت الفصائل المسلحة السورية، إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر اليوم الأحد.

وقال ائتلاف المعارضة السورية، إنه سيواصل العمل لإتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لافتا إلى أن "الثورة السورية العظيمة انتقلت من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".

ودعا ائتلاف المعارضة، إلى فترة انتقالية تمتد 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن لا مجال للتراجه، مؤكدا على أن الفصائل المسلحة عازمة على مواصلة ما بدأته في عام 2011.