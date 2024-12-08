لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجامعة العربية تدعو للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية

10:17 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جامعة الدول العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت جامعة الدول العربية في بيان، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها.

تأتي دعوة الجامعة العربية، بعدما أعلنت الفصائل المسلحة السورية، إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر اليوم الأحد.

وقال ائتلاف المعارضة السورية، إنه سيواصل العمل لإتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لافتا إلى أن "الثورة السورية العظيمة انتقلت من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".

ودعا ائتلاف المعارضة، إلى فترة انتقالية تمتد 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن لا مجال للتراجه، مؤكدا على أن الفصائل المسلحة عازمة على مواصلة ما بدأته في عام 2011.

جامعة الدول العربية سوريا سقوط سوريا الفصائل المسلحة السورية بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل الإطاحة بالأسد.. ماذا طلبت الولايات المتحدة من الفصائل السورية؟

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب