لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المعارضة السورية تدعو لفترة انتقالية تمتد لـ18 شهرًا قبل الانتخابات

09:54 م الأحد 08 ديسمبر 2024

دمشق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
تشهد سوريا مرحلة جديدة، بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة، فجر اليوم الأحد.
وقالت ائتلاف المعارضة السورية، إنه سيواصل العمل لإتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لافتا إلى أن "الثورة السورية العظيمة انتقلت من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".
ودعا ائتلاف المعارضة، إلى فترة انتقالية تمتد 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.
من جانبه، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن لا مجال للتراجه، مؤكدا على أن الفصائل المسلحة عازمة على مواصلة ما بدأته في عام 2011.

المعارضة السورية الانتخابات السورية دمشق سوريا سقوط سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب