المعارضة السورية تدعو لفترة انتقالية تمتد لـ18 شهرًا قبل الانتخابات

وكالات

تشهد سوريا مرحلة جديدة، بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة، فجر اليوم الأحد.

وقالت ائتلاف المعارضة السورية، إنه سيواصل العمل لإتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لافتا إلى أن "الثورة السورية العظيمة انتقلت من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".

ودعا ائتلاف المعارضة، إلى فترة انتقالية تمتد 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن لا مجال للتراجه، مؤكدا على أن الفصائل المسلحة عازمة على مواصلة ما بدأته في عام 2011.