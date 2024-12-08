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"لحظة تاريخية".. أول تعليق من بايدن على إسقاط نظام بشار الأسد

09:24 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سوريا قد تم تحريرها من قبضة بشار الأسد ومن ممارسات والده، مشددًا على ضرورة محاسبته على جرائم النظام.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريحات له، أن الولايات المتحدة ستعمل مع المجموعات السورية لتأسيس مرحلة انتقالية، مضيفا أن نظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء، واصفًا ما يحدث بأنه "لحظة تاريخية" وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلاده.

وأشار بايدن إلى أن الفصائل المعارضة هي من أجبرت الأسد على مغادرة منصبه والبلاد، موضحا أن إدارته فرضت عقوبات على الأسد بسبب عدم انخراطه في عملية سياسية جدية، وأنه رغم الدعم من روسيا وإيران وحزب الله، لم يتمكنوا من حماية النظام.

كما لفت إلى أن الأسد رفض الانخراط في أي عملية سياسية مستدامة واستمر في ارتكاب الجرائم ضد شعبه.

وأكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده لجيران سوريا، بما فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لتنظيم داعش بإعادة بناء قدراته في المنطقة. كما تعهد بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب السوري.

وفيما يتعلق بالوجود الأمريكي في سوريا، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها في سوريا ومهمتها ضد تنظيم الدولة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقيم أقوال وأفعال زعماء المعارضة السورية، مؤكدًا أن ما حدث في سوريا يمثل فرصة كبيرة للمنطقة.

جو بايدن بشار الأسد واشنطن سقوط سوريا
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