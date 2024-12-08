لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء

وكالات

أكدت القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد عائلته في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا منحته اللجوء لأسباب إنسانية.

كان مصدر مسؤول في الكرملين، قال اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن روسيا قدمت للأسد وعائلته حق اللجوء.

وكشفت بيانات لموقع "فلايت رادار"، أن طائرة تتبع الخطوط الجوية السورية يرجح أن الأسد استقلها، أقلعت من مطار دمشق تزامنا مع سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة السورية.

لكن في وقت لاحق، أشار تحديث للموقع، إلى أن طائرة أقلعت من اللاذقية وهبطت في موسكو.