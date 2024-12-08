موقع روسي يؤكد عزل قاعدة حميميم في اللاذقية

وكالات

ذكر موقع ريبار العسكري الروسي أن تشكيلات كردية بدأت بإزالة بعض المواقع التابعة للقوات المسلحة الروسية شرقي الفرات.

وأكد الموقع عزل قاعدة حميميم في اللاذقية على الساحل السوري بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مدينة جبلة.

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.