لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

موقع روسي يؤكد عزل قاعدة حميميم في اللاذقية

07:57 م الأحد 08 ديسمبر 2024

موقع روسي يؤكد عزل قاعدة حميميم في اللاذقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكر موقع ريبار العسكري الروسي أن تشكيلات كردية بدأت بإزالة بعض المواقع التابعة للقوات المسلحة الروسية شرقي الفرات.

وأكد الموقع عزل قاعدة حميميم في اللاذقية على الساحل السوري بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مدينة جبلة.

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

القوات المسلحة الروسية بشار الأسد سقوط سوريا سقوط نظام الاسد دمشق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: أبلغنا واشنطن مسبقا عن عمليتنا بسوريا

إعلان

إعلان

* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب
* سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد