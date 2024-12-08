وكالة روسية: المعارضة تعهدت بعدم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية

وكالات

نقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصادر قولها، إن المعارضة السورية تعهدت بعدم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن المعارضة السورية المسلحة أنشأت قنوات اتصال مع الجانب الروسي.

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.