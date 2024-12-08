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رئيسة المفوضية الأوروبية: انهيار ديكتاتورية الأسد تغيير تاريخي

07:05 م الأحد 08 ديسمبر 2024

أورسولا فون دير لاين

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وكالات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن انهيار ديكتاتورية الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتي وصفتها بالقاسية "تغيير تاريخي" في المنطقة، لكنها حذرت أنه ليس خاليا من المخاطر.

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا تحمي كل الأقليات، وفق وصفها.

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال إن التطورات الأخيرة في سوريا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن بلاده تجري محادثات مع شركائها في المنطقة وتراقب الوضع عن كثب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الشعب السوري عانى طويلًا تحت حكم نظام الأسد الذي وصفه بالهمجي، مرحبًا برحيله.

ودعا ستارمر جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والأقليات وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأكد أن تركيز بريطانيا ينصب حاليًا على تحقيق حل سياسي يعيد السلام والاستقرار إلى سوريا.

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