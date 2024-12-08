بريطانيا: نرحب برحيل الأسد وندعو لحماية المدنيين وتحقيق حل سياسي في سوريا

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن التطورات الأخيرة في سوريا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن بلاده تجري محادثات مع شركائها في المنطقة وتراقب الوضع عن كثب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الشعب السوري عانى طويلًا تحت حكم نظام الأسد الذي وصفه بالهمجي، مرحبًا برحيله.

ودعا ستارمر جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والأقليات وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأكد أن تركيز بريطانيا ينصب حاليًا على تحقيق حل سياسي يعيد السلام والاستقرار إلى سوريا.