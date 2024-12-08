قسد: لا نزال نقاتل الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا شمال سوريا

وكالات

أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأح، أنها لا تزال تقاتل الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بمدينة منبج شمالي البلاد، وفق ما أوردته "الشرق" في بيان عاجل.

و أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات جديدة عند المربع الأمني في العاصمة السورية دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى اندلاع حرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية، فرض حظر تجوال في العاصمة دمشق.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها "تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق يبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الخامسة فجرا".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.