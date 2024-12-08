رئيس الدروز في سوريا يدعو لصياغة دستور جديد

وكالات

دعا الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ الهجري، في تصريح له من السويداء جنوبي سوريا، إلى تهنئة السوريين الأبطال حماة الوطن، مشيدًا بتضحياتهم بمختلف انتماءاتهم.

وأعرب الرئيس الروحي للموحدين عن شكره للدول الصديقة والجهات الإقليمية والدولية التي دعمت الشعب السوري في محنته.

وحث الشيخ الهجري السوريين على العمل المشترك لبناء دولة مدنية تقوم على أسس العدل والمساواة، مشددًا على أهمية تجنب الفوضى وصياغة دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب ويصوت عليه بحرية تامة.