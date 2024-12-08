أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب



كتب- مصراوي:



فيما لا تزال جهة هروب الرئيس السوري بشار الأسد غير معلنة، كشفت روسيا تفاصيل اللحظات الأخيرة في عمر نظامه وكواليس قراره ترك الحكم.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد.



وأفادت الخارجية الروسية، في بيان: "نتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد، وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأشار البيان إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.



ولم يتحدث البيان عن مكان بشار الأسد ووجهته التي هرب إليها. فيما قالت مصادر إعلامية إنه توجه بطائرته لقاعدة عسكرية روسية في طرطوس ومنها إلى موسكو.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يعتقد أن الأسد استقلها، أقلعت من مطار دمشق باتجاه منطقة الساحل السوري، بيد أنها استدارت فجأة وطارت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي عن الرادار.



كما تزايدت التكهنات حول مصير ماهر الأسد شقيق بشار ويده الباطشة. ففي حين قالت تقارير إعلامية إن ماهر سافر قبل أسبوع من سقوط حكم أخيه، أكد

مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن ماهر الأسد كان لا يزال يحاول التمسك بالسلطة حتى اللحظات الأخيرة. وتحدث البعض عن تواجده حاليًا في مسقط رأسه بمدينة القرداحة، الواقعة في ريف الساحل السوري، والتي تُعتبر المعقل الأساسي لعائلة الأسد.