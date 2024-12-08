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الجولاني: النصر الذي تحقق يمثل انتصارًا لكل السوريين دون استثناء

05:34 م الأحد 08 ديسمبر 2024

أبو محمد الجولاني

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وكالات

قال أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" والقائد في إدارة العمليات بالمعارضة السورية المسلحة، إن نظام بشار الأسد عمل على ترسيخ الطائفية في البلاد، مؤكدًا أن سوريا اليوم أصبحت وطنًا يشمل جميع أبنائها.

وأضاف الشرع أن النصر الذي تحقق يمثل انتصارًا لكل السوريين دون استثناء.

كان أبو محمد الجولاني قال في رسالة طمأنة للشارع السوري، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وتابع الجولاني الذي عاد ليستخدم اسمه الرسمي "أحمد الشرع" بدلا من كنيته التنظيمية في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي: "المستقبل لنا".

أحمد الشرع أبو محمد الجولاني المعارضة السورية المسلحة بشار الأسد هروب بشار الأسد
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