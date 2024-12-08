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إسرائيل تحذر سكان 5 بلدات جنوبي سوريا

05:24 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 بلدات في جنوب سوريا داعيا سكانها لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر، في ظل سيطرته على منطقة جبل الشيخ لإقامة منطقة عازلة بعد انسحاب الجيش السوري من المنطقة.

كانت الفصائل المسلحة السورية قد أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

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