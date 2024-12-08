إذاعة الاحتلال: مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

وقبل وقت قليل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أصدر أوامر لجيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمناطق القيادية المجاورة لها.

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوة معادية تتمركز على الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت بعدما تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم الحدودية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال مساء أمس السبت، إن مسلحين دخلوا المنطقة الفاصلة على الجانب السوري من الحدود وهاجموا القوات الأممية، معربا عن قلقه من انتهاك اتفاقية هدنة 1974 وهو ما يهدد أمن إسرائيل وأمن مواطنيها خاصة في الجولان المحتل.