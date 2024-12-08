ميقاتي يدعو إلى النأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا

بيروت - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى النأي ببلاده عن تداعيات المستجدات في سوريا.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في البلاد ولاسيما على الحدود مع سوريا في خلال اتصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية.

وشدد ميقاتي، في خلال هذه الاتصالات، على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".

كما دعا رئيس الحكومة "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".

وأجرى ميقاتي أيضا اتصالا بالأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وطلب منه التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون 105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم 43/2005".

وشدد رئيس الحكومة "على وضع كل الإمكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الإفراج عن مئات السجناء من السجون السورية".

واتصل الأمين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة وطلب منهم الاجتماع بصورة عاجلة لإجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف، وتبلغ أن الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات المقبلة.