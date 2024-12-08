الجولاني عبر التلفزيون السوري: المستقبل لنا ولا تراجع

كتب- وكالات:

في رسالة طمأنة للشارع السوري، قال قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وتابع الجولاني الذي عاد ليستخدم اسمه الرسمي "أحمد الشرع" بدلا من كنيته التنظيمية: "المستقبل لنا".

كان وزير العدل السوري أحمد السيد طمأن المتخوفين من اندلاع حرب أهلية في بلاده بعد هروب الرئيس بشار الأسد. وقال، في تصريح للعربية قبل قليل، إن رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي اتفق مع أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام على التهدئة.

وأشاد بالجولاني قائلا: "أحمد الشرع لعب دورا كبيرا وسيسجل في التاريخ". وأشار إلى أن قائد الفصائل المسلحة شدد خلال الاجتماع على عدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد وزير العدل أن سوريا لن تتجه لحرب أهلية، موضحا أن "عملية الانتقال السياسي ستكون سلسة".

وانتقد وزير العدل الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إنه تجاهل أصوات المعارضة وملايين النازحين، وكان عليه استيعاب المعارضة والتفاوض معها.

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.