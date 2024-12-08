وزير العدل السوري: لا حرب أهلية اتفقنا على التهدئة.. ودور الجولاني سيسجله التاريخ

كتب- وكالات:

طمأن وزير العدل السوري أحمد السيد، المتخوفين من اندلاع حرب أهلية في بلاده بعد هروب الرئيس بشار الأسد. وقال إن رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي اتفق مع أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام على التهدئة.

وأشاد في حديث لـ"العربية" و"الحدث" بالجولاني، وقال: "أحمد الشرع لعب دورا كبيرا وسيسجل في التاريخ". وأشار إلى أن قائد الفصائل المسلحة شدد خلال الاجتماع على عدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد وزير العدل أن سوريا لن تتجه لحرب أهلية، موضحا أن "عملية الانتقال السياسي ستكون سلسة".

ولفت وزير العدل إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد تجاهل أصوات المعارضة وملايين النازحين، موضحا أنه كان على الأسد استيعاب المعارضة والتفاوض معها.

وأكد وزير العدل السوري أنه "لم يتم إخطار الحكومة بمغادرة الأسد على الإطلاق.. لا أحد يعرف وجهة الأسد وماذا حل به". وقال: "كان على الأسد إلقاء بيان تنحٍّ أمام السوريين".

وتابع: "لم نتوقع سقوط النظام بهذه السرعة لكن الأمر كان واضحا"، مشيرا إلى أن "غالبية الوزراء موجودون في دمشق".

ودعا وزير العدل السوري إلى "أن تعود سوريا إلى هويتها العربية.. نظام الأسد استبدادي وكان لا بد أن ينتهي.. سوريا انتصرت بسقوط نظام الأسد".

وأشار إلى وجود مدانين بجرائم مدنية أطلق سراحهم كانوا من بين المعتقلين.

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.