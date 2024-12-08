المتحدث العسكري العراقي: الوضع على الحدود السورية تحت سيطرتنا

بغداد - (د ب أ)

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود العراقية السورية تحت سيطرة القطعات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رسول قوله إن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، إضافة إلى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".

وأشار إلى أنه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".

وتابع أن "الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جداً وتحت سيطرة القطعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثل في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".