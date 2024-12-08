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واشنطن تؤكد: القوات الأميركية ستبقى في شرق سوريا لمنع عودة داعش

01:00 م الأحد 08 ديسمبر 2024

تنظيم داعش

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(مصراوي)

أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانييل شابيرو، اليوم الأحد، أن القوات الأميركية ستواصل وجودها في شرق سوريا لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" مرة أخرى.

جاء ذلك خلال تصريحات لدانييل شابيرو، أثناء مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الأمني الذي عُقد في العاصمة البحرينية.

وأوضح شابيرو أن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إعادة التنظيم المتطرف لهيكليته أو تنفيذ عمليات جديدة.

وأضاف المسؤول بالبنتاجون "ندرك أن الظروف غير المستقرة والمعقدة على الأرض قد تمنح داعش فرصة لاستعادة نشاطه والتخطيط لعمليات خارج سوريا".

ودعا شابيرو الأطراف الفاعلة في سوريا إلى الالتزام بحماية المدنيين، مع التركيز على توفير الحماية للأقليات، مطالبًا بضرورة احترام المعايير الدولية في التعامل مع التطورات الأخيرة.

وجاءت تصريحات شابيرو بعد إعلان الفصائل المسلحة في سوريا عن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، والسيطرة على العاصمة السورية دمشق ودخول القصر الرئاسي.

دانييل شابيرو القوات الأميركية داعش سوريا واشنطن
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