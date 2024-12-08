فيديو| سوريون يتجولون في القصر الجمهوري: "البيت بيتكم"

(مصراوي)

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر عددًا من السوريين وهم يتجولون داخل القصر الجمهوري في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق، بعد مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد البلاد.

وفي الفيديو ظهر أشخاصًا يسيرون داخل القصر مرددين عبارات مثل "البيت بيتكم"، فيما شوهد آخرون يحملون أواني منزلية قيل إنها من مطبخ القصر.

كما سُمعت أصوات إطلاق نار متقطعة في الخلفية، وعلّقت إحدى السيدات قائلة: "مصارينا مصارينا من نص بيت الأسد". وفي مشهد آخر، ظهر شخصان مسلحان يحملان أسلحة رشاشة عند مدخل القصر.

السوريون داخل القصر الجمهوري في دمشق. pic.twitter.com/frip2w8srA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 8, 2024

هذه التطورات تأتي بعد احتمالات شبه مؤكدة عن مغادرة الأسد البلاد إلى وجهة غير معلومة.

وكان رئيس وزراء سوريا محمد غازي الجلالي، قد صرح، أن مكان تواجد الأسد ووزير دفاعه غير معلوم حتى الآن.

وسيطرت الفصائل السورية المسلحة على العاصمة دمشق فجر اليوم، وهو ما تبعه إعلان بيان رسمي من وسائل الإعلام السورية الرسمية.