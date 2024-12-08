بعد سقوط الأسد.. الخارجية السورية: صفحة جديدة تكتب اليوم في تاريخ البلاد

دمشق - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، إن صفحة جديدة تكتب في تاريخ سوريا .

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدًا وميثاقًا وطنيًا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

وأضافت أنها و"بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.