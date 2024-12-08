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على طريقة تونس.. سوري يصرخ في شوارع دمشق: الجبان هرب يا عالم- فيديو

12:15 م الأحد 08 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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كتب- مصراوي:

على طريقة التونسي الذي صرخ في الشوارع "بن علي هرب"، أظهر فيديو مواطن سوري يصرخ في شوارع دمشق محتفيا بهروب بشار الأسد قائلا: "الجبان هرب يا عالم.. بشار الكلب". فيما كانت مآذن دمشق تصدح بالتكبير.

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

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