كتب- مصراوي:

على طريقة التونسي الذي صرخ في الشوارع "بن علي هرب"، أظهر فيديو مواطن سوري يصرخ في شوارع دمشق محتفيا بهروب بشار الأسد قائلا: "الجبان هرب يا عالم.. بشار الكلب". فيما كانت مآذن دمشق تصدح بالتكبير.

"الله أكبر الجبان هرب يا عالم، سقط بشار الكلب الله أكبر الله أكبر الله أكبر" pic.twitter.com/oTsMLILDK1 — ̨نۨــﯡحۡ (@noahghoneim) December 8, 2024

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

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