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العراق: الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل

11:31 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

الحدود العراقية

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا، مؤمن بالكامل وهناك أربعة موانع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء الركن خير الله عيسى قوله "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل ولدينا أربعة موانع (خنادق، سواتر ترابية، ومانع سلكي قنفذي، جدار كونكريتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر )".

وأضاف أن "القوة الماسكة للمعبر، مكونة من أربعة ألوية وستة أفواج احتياط ضمن هذا القاطع ممتدة على طول الحدود وفوج مشاة آلي احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق ولا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال والمنفذ مغلق".

وتابع: "نحن بكامل الاستعداد والتأهب لأي احتمالات والحدود جميعها مراقبة بالكاميرات التي وصل عددها الى 105 كاميرات"، مؤكداً أنه "لا نحتاج إلى تعزيز القوات المتواجدة على معبر القائم والأسلحة كافية ولن يكون هناك خرق".

وأفادت وكالة (واع) بأن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مبينةً أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وأضافت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

سوريا خير الله عيسى النظام السوري المعارضة المسلحة السورية قوات الحدود العراقية
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