فيديو.. لحظة إعلان التلفزيون السوري سقوط نظام بشار الأسد

كتب- وكالات:

بث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، استعداده لتسليم مؤسسات الدولة لمن يختاره الشعب. قبل أن يظهر في مقطع فيديو يرافقه مقاتلو فصائل المعارضة السورية في العاصمة، دمشق، الأحد. وظهر في الفيديو رجل يقول: "رئيس الوزراء الأسبق يتوجه مع الفيلق الخامس من أهالي حوران إلى فندق الفور سيزونز للاجتماع وتسليم مؤسسات البلاد لأبطال الجيش الحر".

اقرأ أيضا:

ليلة سقوط بشار الأسد: أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة