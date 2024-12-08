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قائد قوات سوريا الديمقراطية: نشهد "لحظات تاريخية" مع سقوط الأسد

10:53 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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دمشق - (د ب أ)


قالت الفصائل المسلحة الكردية في سوريا، اليوم الأحد، إنها ترى أن هناك فرصة لبداية سياسية جديدة بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن "هذا التغيير يوفر فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة".

وأضاف عبدي أن هذا يمكن أن "يضمن حقوق جميع السوريين".

وقال عبدي "في سوريا، نعيش لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها الميليشيات الكردية، سيطرت مؤخرا على مناطق في شمال شرق سوريا، تشكل نحو 30٪ من البلاد. وتعد (قسد) أقوى جماعة مسلحة في المناطق الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

كما كانت قوات سوريا الديمقراطية شريكا مهما للتحالف الأمريكي في الحرب ضد تنظيم داعش.

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