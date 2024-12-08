رئيس الوزراء السوري: مكان تواجد بشار الأسد ووزير دفاعه غير معروف منذ أمس

(وكالات)

قال رئيس وزراء سوريا محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، إن مكان تواجد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير دفاعه غير معروف منذ ليلة أمس.

ويعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر دمشق، فجر اليوم الأحد، مع سيطرة الفصائل السورية المسلحة على العاصمة دمشق.

وبحسب موقع "فلايت رادار"، رُصدت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يُعتقد أنها تقل الأسد، وهي تغادر مطار دمشق.

وتوجهت الطائرة نحو الساحل السوري قبل أن تغير مسارها فجأة وتحلق باتجاه معاكس لبضع دقائق، لتختفي لاحقاً من على شاشات الرادار.