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الأردن: نتابع تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا

10:48 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

الأردن

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عمان - (د ب أ)

أفاد مصدر حكومي أردني اليوم الأحد بأن بلاده تتابع تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري.

وأكّد المصدر، في تصريح اليوم لـ قناة (المملكة) الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني، موقف الأردن من أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستعادة مؤسسات الدولة السورية فعالية مؤسساتها.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترأس أمس السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي- في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.

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