قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط أن حكم الأسد انتهى

دمشق - (د ب أ)

قال الجيش السوري التابع للدولة، اليوم الأحد، إن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك مع إبلاغ قيادة الجيش الضباط والجنود الحكوميين بأنهم لم يعودوا في الخدمة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر عسكرية سورية.

وذكر ضابط سوري لوكالة أنباء "رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الأسد انتهى، وذلك بعد التقدم السريع الذي أحرزته الفصائل المسلحة نحو دمشق.