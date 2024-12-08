ليلة سقوط بشار الأسد: أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة

كتب- مصراوي:

ما إن أعلن هروب الرئيس السوري بشار الأسد من دمشق، وركوبه طائرة لجهة غير معلومة، في الساعة العاشرة من مساء السبت 7 ديسمبر، حتى خرج آلاف السوريين مبتهجين في دمشق وغيرها من المدن السورية.

أفراح دمشق، لم تفوتها قيادة المعارضة المسلحة التي سارعت بدعوة المغتربين للعودة لبلدهم. وفي محاولة لطمأنة الشعب السوري حول الوضع في الأيام القادمة، قالت المعارضة إن إدارة البلاد ستبقى مؤقتا بيد رئيس وزراء النظام.

وعلى الحدود، أعلنت إسرائيل الاستنفار، خشية حدوث تطورات في الجولان المحتل. فيما ينتظر ملايين السوريين ما سيحدث الأيام المقبلة، وكيف ستدير الفصائل المسلحة البلاد، بعد هروب الأسد.

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