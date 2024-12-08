رئيس الحكومة السورية: ليس لدي أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر البلاد

وكالات

قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، بحسب العربية.

وأكد رئيس الحكومة السورية: "أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس، وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

وقال: "إن الرئيس السوري قال لي غدا نرى في تعليقه على التطورات"، مشير إلى أنه "لم يكن من الممكن أن نناقش مسألة الحوار مع الأسد".

وتابع: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية، واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفا أن معظم الوزراء موجودون في دمشق.

وأشار إلى أنه حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية، في إشارة إلى قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

وأضاف: "قراري بالبقاء في البلاد مبدئي، وسنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك مصالحة بين فئات الشعب السوري.

وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.

وأعلن الجلالي في كلمة بثها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم، لكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".

وأضاف: "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية، لست حريصا على أي منصب أو مزايا".

وتابع: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها، وسننقل لها جميع الملفات الحكومية"، مشددا على أنه يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية.