إسرائيل: اعتبار الأراضي المحاذية للشريط الحدودي مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقييد حركة المرور في الجولان، واعتبار جميع الأراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة، يمنع على المزارعين دخولها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي حواجز طرق على طول مرتفعات الجولان، وسيتم تقييد حركة المرور في المنطقة حسب الحاجة، وقد تم إعلان جميع المناطق الزراعية المجاورة للحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم تقييد دخول المزارعين إليها، تقرر أنه لن تكون هناك فصول دراسية اليوم في المستوطنات الدرزية الأربع في مرتفعات الجولان، وسيكون التعلم ممكناً في رياض الأطفال".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة لتحسين الدفاع، ويواصل حفر خندق على طول خط وقف إطلاق النار مع سوريا.