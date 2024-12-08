بعد إسقاط نظام الأسد.. أول بيان للمعارضة السورية على التلفزيون الرسمي

وكالات

أعلنت المعارضة السورية، اليوم الأحد، في أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد.

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين، وفقا لسكاي نيوز.

والبيان هو الأول للمعارضة، منذ دخول الفصائل المسلحة دمشق، بعد سيطرتها على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الأسد خارج البلاد.

وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، استعدادا لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء عهد جديد في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.