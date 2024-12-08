قائد هيئة تحرير الشام: يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة وإطلاق الرصاص في الهواء

وكالات

قال قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بدلا من لقبه العسكري، في بيان نشر على تطبيق "تليجرام": "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق، حتى يتم تسليمها رسمياً، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء"، بحسب العربية.

وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تليجرام"، إن بشار الأسد هرب ونعلن مدينة دمشق حرة، مضيفة بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من والطغيان والتهجير نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا.

وأضاف قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع: "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعًا باتًا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي، حتى يتم تسليمها رسمياً، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة.

وقال رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد، إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وجاءت تعليقات عبد الرحمن بعد أن أعلنت الفصائل السورية المسلحة دخول العاصمة دمشق، متوجين بذلك تقدما كبيرا عبر البلاد، حيث أفاد سكان العاصمة بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات المعارضة إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.