بعد إسقاط نظام الأسد.. الفصائل السورية تدعو السوريين في الخارج العودة إلى بلادهم

وكالات

دعت الفصائل المسلحة، سوريي الخارج للعودة إلى سوريا، بعدما أعلنت أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد، بحسب سكاي نيوز.

وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تليجرام"، إن عهدا جديدا لسوريا بدأ.

وأعلنت الفصائل، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقال ضابطان بالجيش السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

وأعلنت هيئة تحرير الشام، أن المؤسسات العامة في سوريا ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء حتى تسليمها رسميا.

وأعلن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، أنه يتمنى أن يسود عهد جديد، وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وقال الجلالي في بيان: "حرصا على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم"، وفقا لروسيا اليوم.