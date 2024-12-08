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قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط نظام بشار الأسد

05:45 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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وكالات

أبلغت قيادة الجيش السوري، قبل قليل، ضباط الجيش بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد مغادرته البلاد على متن طائرة إلى وجه غير معلومة ومجهولة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الهادي البحرة، اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد.

وقال البحرة مخاطبا الشعب السوري: "أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد"، بحسب العربية.

وأضاف: "الوضع آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام"، مشيرا: "انقضت حقبة سوداء في تاريخ سوريا".

وأضاف أنه تم إطلاق المعتقلين في سجني عدرا وصيدنايا، مؤكدا أنه سيتم إعادة هيكلة الجيش السوري.

يذكر أن الفصائل السورية المسلحة، أعلنت فجر الأحد، أنها دخلت العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

قال شهود عيان، إن هناك الآلاف في الساحة بالسيارات وعلى الأقدام ويحتفلون بالهتافات.

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