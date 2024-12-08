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رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

05:24 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

رئيس الحكومة السورية

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وكالات

قال رئيس الحكومة السورية أبو محمد الجلالي، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف رئيس الحكومة السورية: "سأكون في مجلس الوزراء صباح اليوم ومستعد لإجراءات التسليم".

وقال المرصد السوري، إن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر البلاد في تمام الساعة العاشرة مساء أمس من مطار دمشق الدولي.

وقال ضابطان بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.

أعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تليجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

ومن جهتها، قالت محطة "سي إن إن" الأمريكية، إن التنظيمات المسلحة دخلت دمشق فجر الأحد، مع انهيار الدفاعات في العاصمة.

وقالت التنظيمات المسلحة، إنه "لا توجد مؤشرات لانتشار الجيش السوري في دمشق".

رئيس الحكومة السورية بشار الأسد يغادر دمشق سوريا الأن حزب الله ينسحب من مناطق مختلفة في سوريا الفصائل المسلحة في سوريا بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية هروب بشار الأسد
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