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المسلحون يُعلنون السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق

05:13 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

المسلحين السوريين

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وكالات

أعلن المسلحون السوريين سيطرتهم على مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة السورية دمشق، بحسب روسيا اليوم.

كانت التنظيمات السورية المسلحة، أعلنت قبل قليل، اتجهها للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق لإذاعة بيان، وذلك بعد مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للبلاد على متن طائرة مجهولة.

وقال المرصد السوري، إن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر البلاد في تمام الساعة العاشرة مساء أمس من مطار دمشق الدولي.

وقال ضابطان بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.

أعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

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