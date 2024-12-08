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إعلام سوري: توقف جميع الرحلات في مطار دمشق وإخلاء جميع الموظفين

04:50 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

مطار دمشق الدولي

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وكالات

أعلنت إذاعة "شام إف إم" السورية المقربة من الحكومة، أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات، بحسب روسيا اليوم.

وقال ضابطان بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.

أعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تليجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

ومن جهتها، قالت محطة "سي إن إن" الأمريكية، إن التنظيمات المسلحة دخلت دمشق فجر الأحد، مع انهيار الدفاعات في العاصمة.

وقالت التنظيمات المسلحة، إنه "لا توجد مؤشرات لانتشار الجيش السوري في دمشق".

مطار دمشق الدولي توقف جميع الرحلات في مطار دمشق توقف جميع الرحلات في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد
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