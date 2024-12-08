المسلحين في سوريا: سيطرنا على سجن صدنايا وحررنا أسرانا
04:37 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
وكالات
قال المسلحين السوريين، إن قواتهم دخلت دمشق وسيطرت على مجمع سجن صدنايا شمال المدينة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأضاف المسلحون: "ننقل للشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم والإعلان عن انتهاء عصر الظلم في سجن صيدنايا".
وقال مسؤول أمريكي كبير لـ"نيويورك تايمز"، إن الوضع في دمشق متقلب للغاية، لكن يبدو أن بعض مقاتلي المعارضة يتواجدون في ضواحي المدينة.
واندلعت في سوريا فجر اليوم الأحد، اشتباكات قوية في العاصمة دمشق.
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