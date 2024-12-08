150 مركبة مدرعة.. حزب الله ينسحب من مناطق مختلفة في سوريا

وكالات

قالت مصادر بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، انسحبت من مدينة القصير السورية على الحدود مع لبنان، قبل فترة وجيزة من سيطرة قوات مسلحة عليها.

وأضافت المصادر، أن ما لا يقل عن 150 مركبة مدرعة تقل مئات المقاتلين غادرت المدينة على مراحل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت مصادر مقربة من حزب الله، إن الحزب سحب عناصره من محيط دمشق ومن حمص إلى لبنان والساحل السوري.

وقال مصدر إن إسرائيل، التي قصفت مرارا مستودعات أسلحة لحزب الله وتحصينات تحت الأرض أقامتها في المدينة، قصفت إحدى القوافل المغادرة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت فصائل مسلحة قد دخلت مدينة حمص في سوريا، ليل السبت الأحد، بعد مناوشات استمرت ثلاثة أيام.

وقال سكان في مدينة حمص إن الفصائل المسلحة دخلت إلى جميع أحياء مدينة حمص بعد انسحاب الجيش السوري من المدينة.