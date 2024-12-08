بعد بدء دخول المسلحين.. اشتباكات قوية في العاصمة السورية دمشق

وكالات

اندلع فجر اليوم الأحد، اشتباكات قوية في العاصمة دمشق، إذ تدور الاشتباكات حاليا في محيط مبنى الجوية شرقي العاصمة دمشق.

جاء ذلك بعد أن أفادت مصادر محلية بمعلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق، إذ أكد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان، أن المسلحين موجودون في منطقة برزة، داخل مدينة دمشق، مضيفا أن الاشتباكات تجري حاليا.

وأكدت مصادر مساء يوم السبت، أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وتوجهت جسر القصير.

وانتشر المسلحين في مدينة حمص، إذ أنه تم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق حينها.